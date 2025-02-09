 
الأحد 2025-02-09 11:15 ص
 

نتنياهو: خطة ترامب لغزة أول فكرة جديدة منذ سنوات

نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة (رويترز)
نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة (رويترز)
الأحد، 09-02-2025 08:34 ص
الوكيل الإخباري-   وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بأنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات"، وذلك خلال مقابلة مع فوكس نيوز خلال زيارته للولايات المتحدة.اضافة اعلان


وأضاف أن إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة "لن يكون قسرياً أو تطهيراً عرقياً"، مٌردفاً أن الفلسطينيين يمكنهم العودة بعد "انتقال مؤقت"، ولكن بشرط التنصل مما وصفه بـ"الإرهاب"، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع رداً على الدول التي رفضت وأدانت خطة ترامب: "إذا كانت تلك البلدان تعتبر قطاع غزة سجناً مفتوحاً، فلماذا يريدون إبقاءهم (الفلسطينيين) في السجن؟"، وفق تعبيره.

وكالات 
 
gnews

أحدث الأخبار

عت

طب وصحة 6 عادات يومية تساهم في زيادة الوزن وكيفية تجنبها

نقابة الأطباء الأردنية

أخبار محلية الأطباء تنظم وقفة احتجاجية غداً الإثنين رفضاًُ لقرارات المجلس الطبي الأردني

ا

طب وصحة أسوأ الفواكه لمرضى السكري

تعبيرية

عربي ودولي 3 قتلى و7 مفقودين جراء غرق سفينة صيد قبالة سواحل كوريا الجنوبية

ت

أخبار محلية إعادة طرح عطاء للتأمين على منشآت "الصناعة والتجارة"

منمنم

طب وصحة الصداع في رمضان: كيفية تجنبه قبل وأثناء الصيام

تعبيرية

أخبار محلية شكر وثناء لضابط السير الخلايلة.. ماذا فعل؟

اف

طب وصحة مشروبات طبيعية لتنظيف المعدة والتخلص من السموم



 




الأكثر مشاهدة