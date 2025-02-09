نتنياهو: خطة ترامب لغزة أول فكرة جديدة منذ سنوات

08:34 ص

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الوكيل الإخباري- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بأنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات"، وذلك خلال مقابلة مع فوكس نيوز خلال زيارته للولايات المتحدة. اضافة اعلان





وأضاف أن إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة "لن يكون قسرياً أو تطهيراً عرقياً"، مٌردفاً أن الفلسطينيين يمكنهم العودة بعد "انتقال مؤقت"، ولكن بشرط التنصل مما وصفه بـ"الإرهاب"، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.



وتابع رداً على الدول التي رفضت وأدانت خطة ترامب: "إذا كانت تلك البلدان تعتبر قطاع غزة سجناً مفتوحاً، فلماذا يريدون إبقاءهم (الفلسطينيين) في السجن؟"، وفق تعبيره.



وكالات