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نتنياهو: ملتزمون بمواصلة العمل لاستعادة كل الأسرى

نتنياهو
نتنياهو
السبت، 22-02-2025 07:52 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حتى الآن استعدنا 192 أسيرا من بينهم 147 أحياء و45 أمواتا.

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وأضاف انه لا يزال هناك 63 أسيرا في قبضة حماس.


وبين ان الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل لاستعادة كل الأسرى الأحياء إلى أحضان عائلاتهم والأموات لدفنهم بكرامة.

 
gnews

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