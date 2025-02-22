نتنياهو: ملتزمون بمواصلة العمل لاستعادة كل الأسرى

وأضاف انه لا يزال هناك 63 أسيرا في قبضة حماس.
وبين ان الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل لاستعادة كل الأسرى الأحياء إلى أحضان عائلاتهم والأموات لدفنهم بكرامة.
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