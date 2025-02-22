نتنياهو: ملتزمون بمواصلة العمل لاستعادة كل الأسرى

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حتى الآن استعدنا 192 أسيرا من بينهم 147 أحياء و45 أمواتا.

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وأضاف انه لا يزال هناك 63 أسيرا في قبضة حماس.