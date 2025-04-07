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نتنياهو يأمر بـ"رد قوي" على إطلاق الصواريخ من غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 07-04-2025 12:25 ص
الوكيل الإخباري-   أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"رد قوي" بعد إطلاق نحو 10 صواريخ من قطاع غزة الأحد، وفق مكتبه.اضافة اعلان


وجاء في بيان للمكتب أن "رئيس الوزراء أعطى أوامر برد قوي، ووافق على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي المكثفة ضد حماس في غزة".

وأشار البيان إلى أن نتنياهو تحدّث إلى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس من الطائرة خلال توجّهه إلى واشنطن.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة دير البلح في الأحياء: الصحابة، السماح, العودة، الزوايدة والصلاح الانتقال فورا باتجاه الجنوب إلى مراكز الإيواء في المواصي.
 
gnews

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