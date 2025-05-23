نتنياهو يتجه لتعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا للشاباك

12:06 ص

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الوكيل الإخباري- ذكر بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أنه قرر تعيين الميجر جنرال ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشين بيت - الشاباك). اضافة اعلان





وكان رئيس الجهاز السابق رونين بار قد أعلن استقالته في نيسان/ أبريل قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 حزيران/ يونيو، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته.