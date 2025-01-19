نتنياهو يتعهد بإعادة كل الاسرى في غزة إلى ديارهم

وأضاف نتنياهو في مؤتمر أنه لن يتراجع حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين، مشيرا إلى أن الاتفاق هو نتيجة التعاون مع إدارتي بايدن وترامب.
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