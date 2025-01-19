 
الأحد 2025-01-19 02:15 ص
 

نتنياهو يتعهد بإعادة كل الاسرى في غزة إلى ديارهم

عرض صور محتجزين في قطاع غزة
عرض صور محتجزين في قطاع غزة
الأحد، 19-01-2025 12:48 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدعمان حق إسرائيل في استئناف القتال إذا لم تنجح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو في مؤتمر أنه لن يتراجع حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين، مشيرا إلى أن الاتفاق هو نتيجة التعاون مع إدارتي بايدن وترامب.
 
gnews

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