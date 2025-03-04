نتنياهو يتوعد حماس مع استمرار الجمود بشأن مصير هدنة غزة

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الوكيل الإخباري- توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعواقب "لا يمكن أن تتصوّرها" ما لم تفرج عن الأسرى في قطاع غزة، في ظل جمود المفاوضات بشأن مصير اتفاق الهدنة الذي اتهمت حماس إسرائيل بالعمل على انهياره. اضافة اعلان

