 
الثلاثاء 2025-03-04 04:23 ص
 

نتنياهو يتوعد حماس مع استمرار الجمود بشأن مصير هدنة غزة

نتنياهو يتوعد حماس مع استمرار الجمود بشأن مصير هدنة غزة
نتنياهو
الثلاثاء، 04-03-2025 02:50 ص
الوكيل الإخباري-   توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعواقب "لا يمكن أن تتصوّرها" ما لم تفرج عن الأسرى في قطاع غزة، في ظل جمود المفاوضات بشأن مصير اتفاق الهدنة الذي اتهمت حماس إسرائيل بالعمل على انهياره. اضافة اعلان
 
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