الخميس 2025-05-01 05:58 م
 

نتنياهو يستعد لتوسيع العمليات القتالية بغزة

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أرشيفية
 
الخميس، 01-05-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد غدا الجمعة جلسة تقييم مع كبار المسؤولين استعدادا لتوسيع نطاق القتال والمناورات في قطاع غزة.

وقالت القناة 13 العبرية، إنه من المقرر أن يعقد نتنياهو، بعد ظهر غد الجمعة، جلسة نقاش لتقييم الوضع والموافقة على الخطط مع كبار المسؤولين استعدادا لتوسيع نطاق القتال والمناورات في قطاع غزة.

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وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، وافق رئيس الأركان إيال زامير ووزير الحرب على الخطط، وهي الآن قيد العرض على رئيس الوزراء للموافقة عليها.


وأضافت القناة أنه تم استدعاء الكابينيت يوم الأحد المقبل لمناقشة هذه القضية.

 
gnews

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