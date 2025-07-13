نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة بشأن صفقة التبادل

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو استدعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لحضور الاجتماع المتعلق بصفقة الأسرى.
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