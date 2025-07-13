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نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة بشأن صفقة التبادل

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أرشيفية
 
الأحد، 13-07-2025 12:39 ص
الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة لمناقشة صفقة تبادل الأسرى في غزة بين إسرائيل وحماس.اضافة اعلان


وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو استدعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لحضور الاجتماع المتعلق بصفقة الأسرى.
 
 
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