نتنياهو يقتحم مخيم طولكرم.. وحماس: خطوة استعراضية

الوكيل الإخباري- أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اقتحامه لمخيم طولكرم، اليوم الجمعة، بتعزيز القوات في الضفة الغربية.



ووصف نتنياهو حادثة انفجارات حافلات في تل أبيب، مساء الخميس، بمحاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية، معتبرا أن الأمر "خطير للغاية".





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وكان قد اقتحم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أحد المنازل في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من خطوة مماثلة أقدم عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.



ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لنتنياهو وعدد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل فلسطيني في مخيم مدينة طولكرم.



ويتضح من الصورة أن جنودا قاموا بثبيت علم إسرائيل على أحد جدران المنزل الفلسطيني.

من جانبها قالت حماس في بيان :" في خطوة استعراضية تعكس حالة الإفلاس السياسي والعسكري، قام المجرم نتنياهو، بزيارة استفزازية إلى مخيم طولكرم الصامد، محاولا التغطية على فشله المتكرر وتراجعه المستمر في مواجهة مقاومة شعبنا الفلسطيني البطل."