نتنياهو يقتحم مخيم طولكرم.. وحماس: خطوة استعراضية

ووصف نتنياهو حادثة انفجارات حافلات في تل أبيب، مساء الخميس، بمحاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية، معتبرا أن الأمر "خطير للغاية".
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لنتنياهو وعدد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل فلسطيني في مخيم مدينة طولكرم.
ويتضح من الصورة أن جنودا قاموا بثبيت علم إسرائيل على أحد جدران المنزل الفلسطيني.
وتابعت :"اعتاد المجرم نتنياهو على هذه المسرحيات المكشوفة، فهو نفسه من وقف يوما في محوري نتساريم وفيلادلفيا بقطاع غزة مهددا، لكنه رحل عنهما..هذه الزيارة لن ترهب شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصرارا وعزما على مواصلة طريق الجهاد حتى التحرير والنصر"
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