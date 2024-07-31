نتنياهو يوجّه بعدم التعليق على اغتيال هنية

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697969 الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات لوزراء الحكومة بعدم التعليق على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. اقرأ أيضاً أول تعليق من الحوثيين بعد استشهاد إسماعيل هنية عباس يدين اغتيال هنية كيف تم اغتيال الشهيد اسماعيل هنية؟ دعوات للإضراب العام والتظاهر بفلسطين البيت الأبيض : نعلم باستشهاد إسماعيل هنية اول تعليق من ايران حول استشهاد هنية وحراسه بيان عاجل من حركة حماس حول استشهاد هنية استشهاد إسماعيل هنية في طهران سامحونا أكلنا 7 تمرات وأنتم حاضنتنا الشعبية.. رسائل المقاومة لأهالي خان يونس