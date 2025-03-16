 
الأحد 2025-03-16 08:31 ص
 




            

        








    

        

        

            نتنياهو يوجّه بمواصلة المفاوضات وفقا لرد الوسطاء على المقترح الأميركي
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار شهدت 7 عمليات تبادل للأسرى
            
                

                    المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار شهدت 7 عمليات تبادل للأسرى
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        07:49 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأحد أن بنيامين نتنياهو وجّه فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات وفقا لرد الوسطاء على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.اضافة اعلان


وجاء هذا الإعلان بعيد انتهاء جلسة تشاور أجراها نتنياهو بشأن المفاوضات.

وقال المكتب -في بيان- إن رئيس الوزراء أجرى مناقشة معمقة بشأن موضوع المحتجزين بمشاركة الوزراء وفريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية.

ونص مقترح ويتكوف على الإفراج الفوري عن 11 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة ونصف القتلى المتبقين عند استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن ما ورد في بيان مكتب نتنياهو يعني رفض عرض من حركة حماس يقضي بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر وإعادة جثث 4 آخرين.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو قد يقرر خلال جلسة المشاورات التي عقدت مساء أمس السبت شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة للضغط على حركة حماس.

الجزيرة









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار شهدت 7 عمليات تبادل للأسرى
                            
                    
                    

                        
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                            نتنياهو يوجّه بمواصلة المفاوضات وفقا لرد الوسطاء على المقترح الأميركي
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                                ل
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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