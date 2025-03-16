نتنياهو يوجّه بمواصلة المفاوضات وفقا لرد الوسطاء على المقترح الأميركي

وجاء هذا الإعلان بعيد انتهاء جلسة تشاور أجراها نتنياهو بشأن المفاوضات.
وقال المكتب -في بيان- إن رئيس الوزراء أجرى مناقشة معمقة بشأن موضوع المحتجزين بمشاركة الوزراء وفريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية.
ونص مقترح ويتكوف على الإفراج الفوري عن 11 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة ونصف القتلى المتبقين عند استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن ما ورد في بيان مكتب نتنياهو يعني رفض عرض من حركة حماس يقضي بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر وإعادة جثث 4 آخرين.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو قد يقرر خلال جلسة المشاورات التي عقدت مساء أمس السبت شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة للضغط على حركة حماس.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعتقل 6 شبان شرقي نابلس
-
الاحتلال يصعّد بالضفة ويحرق منازل في طولكرم
-
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب الخليل
-
90 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
-
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين شمال الضفة
-
حماس تعلق على نوايا الاحتلال بعد مجزرة بيت لاهيا
-
بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية جراء انقطاع المياه
-
اعلام عبري: محادثات بولر مع حماس نسقت مع ويتكوف