نسبة التصويت في الانتخابات المحلية الفلسطينية تقارب 15%

الرئيس الفلسطيني يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بمدينة البيرة
 
الوكيل الإخباري-   أدلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بصوته في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 2026، في مركز اقتراع بمدرسة المستقبل الصالح بمدينة البيرة.اضافة اعلان


وقال الرئيس عقب الإدلاء بصوته: "نحن سعداء جدًا بإجراء الانتخابات رغم كل الصعاب، وحريصون على إجرائها في مواعيدها".

وأضاف: "جرى خلال العام تنظيم انتخابات الشبيبة الطلابية والهيئات المحلية الفلسطينية، وسيتبعها انتخابات حركة فتح ثم المجلس الوطني الفلسطيني".

وأكد عباس أن فلسطين تؤمن بالديمقراطية والتعددية، وتستحق دولة مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رامي الحمد الله، إن الانتخابات المحلية الفلسطينية تُجرى لأول مرة في مرحلة واحدة، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت بلغت حتى الآن نحو 15%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد السبت في مقر لجنة الانتخابات بمدينة البيرة، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ومنتظم، وأن نسب المشاركة تُحدَّث بشكل مستمر.

وأكد الحمد الله أن إجراء الانتخابات في دير البلح وسط قطاع غزة يعكس وحدة الجغرافيا الفلسطينية، موضحًا أن اختيارها جاء لكونها الأقل تضررًا في ظل الظروف الصعبة والدمار الواسع في القطاع.
 
 


الدكتور فيصل الحياري يولم بمناسبة زفاف نجله أنس

مناسبات الدكتور فيصل الحياري يولم بمناسبة زفاف نجله أنس

كاسحة ألغام ألمانية تتمركز قريبا في المتوسط تمهيدا لمهمة محتملة في هرمز

عربي ودولي كاسحة ألغام ألمانية تتمركز قريبا في المتوسط تمهيدا لمهمة محتملة في هرمز

بنك الاتحاد

أخبار الشركات بنك الاتحاد يوزّع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين وأسهماً مجانية بنسبة 7.625%

جنوب لبنان

عربي ودولي 4 شهداء بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

قوات أميركية تنفّذ دورية في بحر العرب قرب سفينة شحن إيرانية

عربي ودولي القوات المسلحة الإيرانية تهدد بالرد في حال تواصل الحصار البحري الأميركي

رسائل وهمية ترد لهواتفهم

أخبار محلية الامن يحذر الأردنيين من رسائل وهمية ترد لهواتفهم

عاد التضخم: لماذا يميل المتداولون إلى ترقب إصدارات مؤشر أسعار المستهلك القادمة

أسواق ومال عاد التضخم: لماذا يميل المتداولون إلى ترقب إصدارات مؤشر أسعار المستهلك القادمة

ارشيفية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 
 






