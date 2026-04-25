نسبة التصويت في الانتخابات المحلية الفلسطينية تقارب 15%

الوكيل الإخباري- أدلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بصوته في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 2026، في مركز اقتراع بمدرسة المستقبل الصالح بمدينة البيرة.





وقال الرئيس عقب الإدلاء بصوته: "نحن سعداء جدًا بإجراء الانتخابات رغم كل الصعاب، وحريصون على إجرائها في مواعيدها".



وأضاف: "جرى خلال العام تنظيم انتخابات الشبيبة الطلابية والهيئات المحلية الفلسطينية، وسيتبعها انتخابات حركة فتح ثم المجلس الوطني الفلسطيني".



وأكد عباس أن فلسطين تؤمن بالديمقراطية والتعددية، وتستحق دولة مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.



وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رامي الحمد الله، إن الانتخابات المحلية الفلسطينية تُجرى لأول مرة في مرحلة واحدة، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت بلغت حتى الآن نحو 15%.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد السبت في مقر لجنة الانتخابات بمدينة البيرة، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ومنتظم، وأن نسب المشاركة تُحدَّث بشكل مستمر.



وأكد الحمد الله أن إجراء الانتخابات في دير البلح وسط قطاع غزة يعكس وحدة الجغرافيا الفلسطينية، موضحًا أن اختيارها جاء لكونها الأقل تضررًا في ظل الظروف الصعبة والدمار الواسع في القطاع.





