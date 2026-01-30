نسف مبان وإطلاق نار مكثف للاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بغزة

وأفادت مصادر فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف قرب محور "موراج" شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق الرصاص بكثافة تجاه مناطق في شرق مدينة خان يونس.
كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة غزة.
