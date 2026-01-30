نسف مبان وإطلاق نار مكثف للاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بغزة

09:21 ص

الوكيل الإخباري- واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات النسف وإطلاق النار في مناطق عدة من قطاع غزة، حيث نفذ عمليات نسف لمبان سكنية في مدينة رفح، جنوبي القطاع.





وأفادت مصادر فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف قرب محور "موراج" شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق الرصاص بكثافة تجاه مناطق في شرق مدينة خان يونس.



كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة غزة.

