هآرتس: على إسرائيل التمسك بصفقة التبادل

ورأت الصحيفة أن طلب ترامب الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة يتعارض مع الاتفاق، ومن الصعب أن توافق عليه حماس، التي ترى أن مصير الأسرى لا مكان فيه للتهديد بكل شيء، أو لا شيء.
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