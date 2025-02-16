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هآرتس: على إسرائيل التمسك بصفقة التبادل

جانب من تبادل الأسرى
جانب من تبادل الأسرى
الأحد، 16-02-2025 08:10 ص

الوكيل الإخباري- وصفت افتتاحية هآرتس تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحماس بالجنونية، ونصحت إسرائيل بعدم الانجرار وراءها رغم ما فيها من إغراءات، وأن تعلن بسرعة الاستمرار في صفقة التبادل لأنها الفرصة الوحيدة لاستعادة الأسرى أحياء.

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ورأت الصحيفة أن طلب ترامب الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة يتعارض مع الاتفاق، ومن الصعب أن توافق عليه حماس، التي ترى أن مصير الأسرى لا مكان فيه للتهديد بكل شيء، أو لا شيء.

 
gnews

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