هآرتس: على إسرائيل التمسك بصفقة التبادل

الوكيل الإخباري- وصفت افتتاحية هآرتس تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحماس بالجنونية، ونصحت إسرائيل بعدم الانجرار وراءها رغم ما فيها من إغراءات، وأن تعلن بسرعة الاستمرار في صفقة التبادل لأنها الفرصة الوحيدة لاستعادة الأسرى أحياء.

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