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هل يخشى نتنياهو من أن يصبح فيلدشتاين شاهد دولة ضده ؟

إيلي فيلدشتاين المشتبه في تورطه بتسريب معلومات حساسة من مكتب نتنياهو
إيلي فيلدشتاين المشتبه في تورطه بتسريب معلومات حساسة من مكتب نتنياهو
الأحد، 24-11-2024 03:43 م
الوكيل الإخباري-   قال المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت إيتمار آيخنر إن سبب قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالدفاع عن المتحدث باسم مكتبه للشؤون الأمنية، إيلي فيلدشتاين، في وقت تتزايد فيه الاتهامات الموجهة له في قضايا تسريب معلومات حساسة، هو خشيته من أن يتحول إلى شاهد دولة ضده.اضافة اعلان


وأشار المراسل إلى أن هذه القضية قد تكون أكثر من مجرد تحقيق قانوني، إذ إنها تحمل أبعادا سياسية كبيرة، لا سيما في ظل التوترات المستمرة بين نتنياهو والأجهزة الأمنية.

واعتبر المراسل أن "الدفاع عن فيلدشتاين قد يكون جزءا من إستراتيجية أوسع لدرء التهم الموجهة ضد نتنياهو في المستقبل، في وقت يبدو فيه أن الخوف من أن يصبح فيلدشتاين شاهدا ضده يشكل هاجسا كبيرا له".

وفي حين لفت إلى أن تقديم لائحة اتهام ضد فيلدشتاين في قضية تسريب وثائق حساسة، تتعلق بموقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الأسرى لديها، أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية، فقد قال إن "نتنياهو، الذي طالما كان يشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات الأمنية، نشر فيديو لمدة 9 دقائق في محاولة للدفاع عن موقفه وموقف مكتبه، لأنه يرى ذلك محاولة للنيل منه شخصيا".

وكتب آيخنر يقول "نتنياهو، في محاولته للدفاع عن فيلدشتاين، وصفه بأنه بطل إسرائيلي وصهيوني مخلص، ولا يمكن أن يكون قد تصرف عمدا للإضرار بأمن الدولة"، معتبرا أن "هذه الدفاعات تأتي في وقت حساس، إذ يواجه التحقيقات مع المتحدث باسم مكتبه بشأن تسريبات لمعلومات حساسة كان يجب أن تبقى سرية".

الجزيرة
 

gnews

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