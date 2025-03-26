الأربعاء 2025-03-26 10:32 ص
 

هيئة أممية: الفرق الطبية بغزة منهكة وتحتاج حماية ودعمًا عاجلين

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أرشيفية
 
الأربعاء، 26-03-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الفرق الطبية في غزة منهكة وتحتاج حماية ودعما عاجلين.

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وقال المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، تصلنا تقارير عن تعرض طواقم طبية وسيارات إسعاف ومستشفيات لهجمات.


وأضاف أن لا أحد في مأمن ويجب على العالم ألا يتسامح مطلقا مع الفظائع.

 
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