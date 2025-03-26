هيئة أممية: الفرق الطبية بغزة منهكة وتحتاج حماية ودعمًا عاجلين

الوكيل الإخباري- أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الفرق الطبية في غزة منهكة وتحتاج حماية ودعما عاجلين.

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وقال المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، تصلنا تقارير عن تعرض طواقم طبية وسيارات إسعاف ومستشفيات لهجمات.