هيئة أممية: النساء في غزة يواجهن تهديدا على حياتهن

الوكيل الإخباري- قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن النساء في غزة يواجهن تهديدا خطيرا على حياتهن وصحتهن وكرامتهن، إذ يعيش السكان المنهكون دون أي فرصة للراحة من الحرب والدمار.

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وأضافت الهيئة لدى عرضها نتائج لحوارها مع عدد من النساء في غزة، أن الحوامل يتعرضن للخطر بشكل خاص، حيث تواجه 50 بالمئة منهن حملا "عالي الخطورة"، فيما ينتشر سوء التغذية بين النساء والأطفال.