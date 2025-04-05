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هيئة أممية: النساء في غزة يواجهن تهديدا على حياتهن

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 05-04-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن النساء في غزة يواجهن تهديدا خطيرا على حياتهن وصحتهن وكرامتهن، إذ يعيش السكان المنهكون دون أي فرصة للراحة من الحرب والدمار.

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وأضافت الهيئة لدى عرضها نتائج لحوارها مع عدد من النساء في غزة، أن الحوامل يتعرضن للخطر بشكل خاص، حيث تواجه 50 بالمئة منهن حملا "عالي الخطورة"، فيما ينتشر سوء التغذية بين النساء والأطفال.


فمنذ 18 آذار، أسفرت الهجمات الإسرائيلية المتجددة والمكثفة على غزة عن استشهاد مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما أُجبر أكثر من 142,000 شخص على النزوح مجددا دون وجود أي مكان آمن يلجأون إليه.

 
gnews

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