هيئة الأسرى: اعتقال 690 طفلا منذ 7 أكتوبر

الوكيل الإخباري- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال بلغت 690 حالة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، وضمن حملات اعتقال جماعية عقابية، مشيرة إلى أنه أبقى داخل سجونه 250 طفلا.