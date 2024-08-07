هيئة الأسرى: اعتقال 690 طفلا منذ 7 أكتوبر

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، وضمن حملات اعتقال جماعية عقابية، مشيرة إلى أنه أبقى داخل سجونه 250 طفلا.
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