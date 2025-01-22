هيئة البث الإسرائيلية: أثيرت شكوك بالمطار حول منفذ هجوم تل أبيب

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية ان منفذ هجوم تل أبيب بدا مرتبكا في المطار وأعطى إجابات متناقضة ولم يملك تصريح إقامة في فندق.

اضافة اعلان



وأضافت "أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول".