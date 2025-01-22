هيئة البث الإسرائيلية: أثيرت شكوك بالمطار حول منفذ هجوم تل أبيب

وأضافت "أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول".
وتابعت "منفذ الهجوم خضع لتقييم أمني شمل التحقيق معه وفحوصات إضافية ولم يظهر مبرر يمنع دخوله إسرائيل".
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