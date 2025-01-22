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هيئة البث الإسرائيلية: أثيرت شكوك بالمطار حول منفذ هجوم تل أبيب

هيئة البث الإسرائيلية: أثيرت شكوك بالمطار حول منفذ هجوم تل أبيب
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 02:08 ص

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية ان منفذ هجوم تل أبيب بدا مرتبكا في المطار وأعطى إجابات متناقضة ولم يملك تصريح إقامة في فندق.

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وأضافت "أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول".


وتابعت "منفذ الهجوم خضع لتقييم أمني شمل التحقيق معه وفحوصات إضافية ولم يظهر مبرر يمنع دخوله إسرائيل".

 
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