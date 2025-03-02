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هيئة البث الإسرائيلية: حشود غفيرة تتظاهر قبالة منزل نتنياهو

هيئة البث الإسرائيلية: حشود غفيرة تتظاهر قبالة منزل نتنياهو
نتنياهو
الأحد، 02-03-2025 09:32 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية ان حشود غفيرة تتظاهر قبالة منزل نتنياهو احتجاجا على عدم التقدم للمرحلة الثانية.

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وأضافت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر ان نتنياهو سيواصل وقف إطلاق النار لأسبوع على الأقل حتى وصول ويتكوف.

 
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