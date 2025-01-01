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هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطلب هدنة أسبوعاً لإعداد قائمة الأسرى الأحياء

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 01-01-2025 01:11 ص

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن حركة حماس طلبت هدنة لمدة أسبوع، لتتمكن من إعداد قائمة الأسرى الأحياء التي تطلبها إسرائيل.

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وأكدت الهيئة أنه ووفق مقترح الحركة لن يتم إطلاق سراح أي محتجز في الأسبوع المقبل، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة، ولن يعود النازحون من غزة إلى منازلهم.

وأشارت إلى أنه بحسب مقترح حماس، فإنها ستقوم بتسليم القائمة المطلوبة في اليوم الرابع من الهدنة. 

 
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