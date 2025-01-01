هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطلب هدنة أسبوعاً لإعداد قائمة الأسرى الأحياء

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن حركة حماس طلبت هدنة لمدة أسبوع، لتتمكن من إعداد قائمة الأسرى الأحياء التي تطلبها إسرائيل.

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