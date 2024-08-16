هيئة البث الإسرائيلية: عمليات الجيش العسكرية انتهت في غزة

وقال المسؤولين الأمنيين إنه يمكن لإسرائيل دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة.
كما أبلغت المؤسسة الأمنية القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة "الأسرى".
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