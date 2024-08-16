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هيئة البث الإسرائيلية: عمليات الجيش العسكرية انتهت في غزة

جيش الاحتلال في غزة
جيش الاحتلال في غزة




 

الجمعة، 16-08-2024 11:52 م

الوكيل الإخباري-  نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة.


وقال المسؤولين الأمنيين إنه يمكن لإسرائيل دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة.


كما أبلغت المؤسسة الأمنية القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة "الأسرى".

gnews

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