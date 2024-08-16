هيئة البث الإسرائيلية: عمليات الجيش العسكرية انتهت في غزة

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة.



وقال المسؤولين الأمنيين إنه يمكن لإسرائيل دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة.