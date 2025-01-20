هيئة البث الاسرائيلية: الأسيرات الثلاث كن محتجزات في الموقع نفسه أثناء الأسر

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الأسيرات الثلاث اللواتي أفرجت عنهن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق الأحد، كنّ محتجزات في موقع الأسر ذاته. اضافة اعلان





ونقلت الهيئة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الأسيرات المفرج عنهن، كن في موقع الاحتجاز نفسه طيلة فترة الأسر (منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023).