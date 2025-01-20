هيئة البث الاسرائيلية: الأسيرات الثلاث كن محتجزات في الموقع نفسه أثناء الأسر

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الأسيرات المفرج عنهن، كن في موقع الاحتجاز نفسه طيلة فترة الأسر (منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023).
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