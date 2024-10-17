هيئة البث الاسرائيلي تؤكد استشهاد السنوار

وكان قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الأربعاء، إنهما يحققان في احتمال اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار في غزة، وأنه لا يمكن في هذه المرحلة تأكيد ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام عبري يكشف تفاصيل استشهاد السنوار
-
اعلام عبري: السنوار استشهد فجر اليوم
-
الاحتلال يرفع حالة التأهب داخل السجون
-
الاعلام العبري: احتماليات مرتفعة باغتيال السنوار
-
22 شهيد بقصف إسرائيلي عنيف على مدرسة في جباليا
-
400 ألف فلسطيني يواجهون أهوال التجويع والتهجير القسري في شمال غزة
-
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال خلال قطفها ثمار الزيتون شمال جنين
-
قوات إسرائيلية تطلق النار على قوافل المساعدات بغزة