 
الخميس 2024-10-17 06:44 م
 
 

هيئة البث الاسرائيلي تؤكد استشهاد السنوار

يحيى السنوار
السنوار
الخميس، 17-10-2024 05:08 م
الوكيل الإخباري-   أكدت هيئة البث الاسرائيلي نقلا عن مصادر في الاحتلال، استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار في غزة.اضافة اعلان


وكان قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الأربعاء، إنهما يحققان في احتمال اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار في غزة، وأنه لا يمكن في هذه المرحلة تأكيد ذلك.
 
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