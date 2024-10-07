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"هيئة الجدار": جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا 16,663 اعتداء ضد الفلسطينيين

اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين
اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين
الإثنين، 07-10-2024 08:32 ص
الوكيل الإخباري-  قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن جيش الاحتلال والمستوطنين وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذوا 16,663 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات الفلسطينيين، مستغلة ظروف الحرب والعدوان الذي تشنه على شعبنا في قطاع غزة وفي كل أماكن الوجود الفلسطيني من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.اضافة اعلان


وأضاف شعبان في تقرير صدر عن الهيئة، بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن اللافت اليوم أن سلوك دولة الاحتلال لم يعد يستهدف المناطق المصنفة "ج" وحسب، بل تمددت الإجراءات لتطال المناطق المصنفة "ب"، بإعلانات تلغي ما بقي من اتفاقيات سياسية، وتتحدى من خلال ذلك الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والموقف الموحد للعالم الذي يدين الاستيطان، ويدين سلوك الدولة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية.

وتابع: أن دولة الاحتلال وهي تمارس البلطجة على الأرض الفلسطينية، لا تعتدي على المقدرات الوطنية الفلسطينية وحسب، بل تعتدي على الموقف الدولي، والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعل مسؤوليتها مضاعفة إزاء ما يحدث.

وأشار شعبان إلى أن هذه اللحظة الفارقة من عدوان الاحتلال على الأرض الفلسطينية، والإنسان الفلسطيني، تتطلب وبشكل عاجل حماية دولية، تضمن ردع وحشية الاحتلال ولجم إرهاب المستوطنين المرعي من مؤسسات دولة الاحتلال الرسمية.

وفا
 
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