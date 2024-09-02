وزيرة الاستيطان تطالب بإعلان حالة الحرب في الضفة

وتنتمي ستروك إلى حزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقد أعربت في أكثر من مرة عن رفضها قيام الدولة الفلسطينية ليس "لكونها فقط غير مستحقة ودون حق تاريخي، وإنما أيضا لأنها تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل والسلام العالمي".
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