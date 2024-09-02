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وزيرة الاستيطان تطالب بإعلان حالة الحرب في الضفة

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك
وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك
الإثنين، 02-09-2024 01:43 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك قولها بأنها توجهت للسكرتير العسكري والمجلس الوزاري الأمني لإعلان حالة الحرب في الضفة.

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وتنتمي ستروك إلى حزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.


وقد أعربت في أكثر من مرة عن رفضها قيام الدولة الفلسطينية ليس "لكونها فقط غير مستحقة ودون حق تاريخي، وإنما أيضا لأنها تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل والسلام العالمي".

 
gnews

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