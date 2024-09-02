وزيرة الاستيطان تطالب بإعلان حالة الحرب في الضفة

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك قولها بأنها توجهت للسكرتير العسكري والمجلس الوزاري الأمني لإعلان حالة الحرب في الضفة.

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وتنتمي ستروك إلى حزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.