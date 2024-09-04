وصول 350 ألف جرعة إضافية من مطاعيم شلل الأطفال إلى غزة

وهذه الدفعة الثانية من المطاعيم التي وصلت للقطاع، ليصبح عدد الجرعات الواصل نحو مليون وستمئة ألف جرعة، وهو "ما يكفي لتطعيم كافة الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات بجرعتين من المطعوم"، وفق ما أفاد أبو رمضان في بيان.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن فلسطين الأربعاء
-
مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب
-
غانتس ينتقد موقف نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا
-
آيزنكوت: لهذه الأسباب تجنّب نتنياهو ذكر تاريخ 27 ايار
-
ارتفاع عدد الشهداء بغزة منذ فجر اليوم إلى 43
-
سموتريتش يقدر تكلفة الحرب في 2025 بـ 68 مليار دولار
-
شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم
-
استشهاد طفلة برصاص الاحتلال غرب جنين