وصول 350 ألف جرعة إضافية من مطاعيم شلل الأطفال إلى غزة

12:39 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، وصول 350 ألف جرعة إضافية من مطاعيم شلل الأطفال إلى قطاع غزة، مساء الثلاثاء، مشيرا إلى "حفظها" في مخزن خصص لحملة التطعيم بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف". اضافة اعلان





وهذه الدفعة الثانية من المطاعيم التي وصلت للقطاع، ليصبح عدد الجرعات الواصل نحو مليون وستمئة ألف جرعة، وهو "ما يكفي لتطعيم كافة الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات بجرعتين من المطعوم"، وفق ما أفاد أبو رمضان في بيان.