وفاة رضيع في دير البلح بسبب البرد القارس

السبت 2026-01-10 01:45 م

السبت، 10-01-2026 01:12 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر طبية، بوفاة رضيع عمره سبعة أيام، صباح السبت، في دير البلح وسط قطاع غزة، بسبب البرد القارس، وانخفاض درجات الحرارة.اضافة اعلان


وتجاوزت حصيلة الوفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة الـ15 حالة وفاة.

وتعكس هذه الأرقام خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد، في ظل معاناة أهالي قطاع غزة من انعدام المأوى والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي عاصف وبارد وماطر.
 
 


طفلة تنظر بحزن من أمام خيمة تؤويها وسط ظروف معيشية قاهرة وصعبة

