وفاة طفل بسبب سوء التغذية في مدينة غزة

وكان المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة منير البرش أكد أمس الجمعة وفاة 69 طفلا بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
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