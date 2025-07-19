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وفاة طفل بسبب سوء التغذية في مدينة غزة

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 19-07-2025 10:18 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مصدر طبي بمستشفى الشفاء وفاة الطفل جواد الأنقر بسبب سوء التغذية في مدينة غزة.اضافة اعلان


وكان المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة منير البرش أكد أمس الجمعة وفاة 69 طفلا بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
 
 
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