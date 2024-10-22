 
الثلاثاء 2024-10-22 04:16 م
 
 

وقفة في نابلس لدعم المعتقلين والتنديد بالعدوان على غزة

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 22-10-2024 02:07 م
الوكيل الإخباري-  شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية بنابلس نصرة للمعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة.اضافة اعلان


ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى في محافظة نابلس، صورا لمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورددوا هتافات دعما لهم وللأهالي في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.

وقال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان: نقف لنساند معتقلين في سجون الاحتلال الذين يتحدون الاحتلال بصبرهم وإرادتهم اللذين لن يُكسرا، ودعما لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع الجرائم دون أن يتحرك العالم لوقفها".

بدوره، دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور، إلى مزيد من المشاركة الشعبية والجماهيرية، دعما للمعتقلين في سجون الاحتلال، وأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل والدمار والمجازر اليومية.

من جهته، قال محمد حمدان، في كلمة اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: إن المعتقلين في سجون الاحتلال يعيشون واقعا صعبا، في ظل الإجراءات التعسفية والجرائم التي تُرتكب بحقهم في سجون الاحتلال كافة، داعيا إلى تنظيم مزيد من الوقفات الداعمة لهم.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

أرشيفية

فلسطين بؤرة استعمارية جديدة على أراضي الفلسطينيين جنوب سلفيت

جانب من المؤتمر

أخبار محلية الحكومة: أمن الحدود أمر سيادي لا يجب انتهاكه

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أعضاء مجالس محلية ومخاتير ووجهاء

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك الأشجع بمواقفه السياسية المناصرة للفلسطينيين

شعار غرفة تجارة الأردن

اقتصاد محلي تجارة الأردن تثمن قرار الحكومة بإعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند

فلسطين صانع خطة الجنرالات: 4 أسباب تستوجب إنهاء حرب إسرائيل بغزة

من جلسات مجلس الوزراء

أخبار محلية المومني يكشف تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء

مجلس الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يقر نظامين للمهندسين الزراعيين ومقاولي الإنشاءات



 


الأكثر مشاهدة