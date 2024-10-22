وقفة في نابلس لدعم المعتقلين والتنديد بالعدوان على غزة

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى في محافظة نابلس، صورا لمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورددوا هتافات دعما لهم وللأهالي في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.
وقال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان: نقف لنساند معتقلين في سجون الاحتلال الذين يتحدون الاحتلال بصبرهم وإرادتهم اللذين لن يُكسرا، ودعما لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع الجرائم دون أن يتحرك العالم لوقفها".
بدوره، دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور، إلى مزيد من المشاركة الشعبية والجماهيرية، دعما للمعتقلين في سجون الاحتلال، وأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل والدمار والمجازر اليومية.
من جهته، قال محمد حمدان، في كلمة اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: إن المعتقلين في سجون الاحتلال يعيشون واقعا صعبا، في ظل الإجراءات التعسفية والجرائم التي تُرتكب بحقهم في سجون الاحتلال كافة، داعيا إلى تنظيم مزيد من الوقفات الداعمة لهم.
وفا
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