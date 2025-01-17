يديعوت أحرونوت: صفقة الأسرى ستعزز قوة حماس بالضفة

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الأوساط الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي خشيتها من أن يؤدي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية. اضافة اعلان





وبينت المصادر أن المشكلة الكبرى تكمن في تعزيز مكانة حماس على حساب السلطة الفلسطينية، فحماس رغم الضربات التي تعرضت لها، تظهر صمودا كبيرا.