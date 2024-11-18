يديعوت أحرونوت: على إسرائيل إبداء مرونة بصفقة الأسرى

12:09 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710442 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، ليل الاحد الاثنين، ان قادة الأجهزة الأمنية يرون أن على إسرائيل إبداء مرونة في موقفها التفاوضي لإعادة المختطفين. اضافة اعلان





وتابعت "عدم مرونة المواقف الإسرائيلية يعني التنازل عن حياة من بقي من المختطفين على قيد الحياة".



واضافت "قادة الأجهزة الأمنية على قناعة أن حماس لن تتنازل عن إنهاء الحرب وانسحاب الجيش من غزة".



وبينت "تقديرات الأجهزة الأمنية أن من بين المختطفين الـ101 بقي 51 على قيد الحياة".



واشارت الى ان محاولة قادة الأجهزة الأمنية تحريك ملف المختطفين نابع من خشيتهم على حياة الـ51.



وقالت إن الوزراء سموتريتش وبن غفير وساعر يشاركون في الاجتماعات مع نتنياهو لبحث تحريك ملف المفاوضات.