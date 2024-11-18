 
الإثنين 2024-11-18 01:48 ص
 

يديعوت أحرونوت: على إسرائيل إبداء مرونة بصفقة الأسرى

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 18-11-2024 12:09 ص
الوكيل الإخباري-    قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، ليل الاحد الاثنين، ان قادة الأجهزة الأمنية يرون أن على إسرائيل إبداء مرونة في موقفها التفاوضي لإعادة المختطفين.اضافة اعلان


وتابعت "عدم مرونة المواقف الإسرائيلية يعني التنازل عن حياة من بقي من المختطفين على قيد الحياة".

واضافت "قادة الأجهزة الأمنية على قناعة أن حماس لن تتنازل عن إنهاء الحرب وانسحاب الجيش من غزة".

وبينت "تقديرات الأجهزة الأمنية أن من بين المختطفين الـ101 بقي 51 على قيد الحياة".

واشارت الى ان محاولة قادة الأجهزة الأمنية تحريك ملف المختطفين نابع من خشيتهم على حياة الـ51.

وقالت إن الوزراء سموتريتش وبن غفير وساعر يشاركون في الاجتماعات مع نتنياهو لبحث تحريك ملف المفاوضات.
 
gnews

أحدث الأخبار

طائرة مسيرة

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة قادمة من جهة الشرق

ارشيفية

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في إيلات

ارشيفية

عربي ودولي شهيدان إثر غارة إسرائيلية على منطقة مار إلياس في بيروت

تعبيرية

طب وصحة لماذا تسعل بعد الأكل؟.. إليك أسبابه

ارشيفية

فلسطين يديعوت أحرونوت: على إسرائيل إبداء مرونة بصفقة الأسرى

تعبيرية

طب وصحة تحذير.. مضغ العلكة على الريق يسبب هذا المرض

كاتس

عربي ودولي كاتس يجتمع مع رئيسي الموساد والشاباك

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقصف بيت لاهيا بأطنان من المتفجرات



 


الأكثر مشاهدة