يديعوت أحرونوت: نتنياهو والجيش فشلا عسكريا

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل سياسيا، والجيش ورئيس أركانه فشلا عسكريا بعد 15 شهرا من الحرب. اضافة اعلان





ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن ضابط كبير قوله إن كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة.

