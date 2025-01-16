يديعوت أحرونوت: نتنياهو والجيش فشلا عسكريا

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن ضابط كبير قوله إن كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة.
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