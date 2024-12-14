10شهداء جراء قصف الاحتلال مبنى بلدية دير البلح

ونعت وزارة الحكم المحلي في غزة، رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو الذي استشهد إثر الغارة الإسرائيلية على مبنى البلدية.
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