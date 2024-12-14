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10شهداء جراء قصف الاحتلال مبنى بلدية دير البلح

قصف على غزة
غزة
السبت، 14-12-2024 06:46 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 10فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.

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ونعت وزارة الحكم المحلي في غزة، رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو الذي استشهد إثر الغارة الإسرائيلية على مبنى البلدية.

 
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