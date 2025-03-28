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100 ألف مصل يشهدون ختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى

مصلون يشهدون صلاتي العشاء والتراويح وختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك
مصلون يشهدون صلاتي العشاء والتراويح وختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك.
 
الجمعة، 28-03-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري-   أدى 100 ألف مصل، مساء الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح وختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح وختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وكان 75 ألف مصل فقط أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال، حيث فرض قيودا مشددة على دخول المصلين القادمين من مدن الضفة إلى القدس المحتلة، لأداء الصلاة.

كما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ودققت في هويات المواطنين وعلى مداخل البلدة القديمة، ومنعت عددا منهم من الدخول.
 
gnews

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