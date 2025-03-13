100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 100 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948.
وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
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