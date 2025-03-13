 
الخميس 2025-03-13 11:32 م
 

100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك
فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك
 
الخميس، 13-03-2025 10:30 م
الوكيل الإخباري-   أدى 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.اضافة اعلان


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 100 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. 






    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك
                            
                    
                    

                        
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                            100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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