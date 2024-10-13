 
الأحد 2024-10-13 12:22 م
 

11 شهيدا في غارات للاحتلال على مخيمي النصيرات وجباليا

نقل جرحى من مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى مستشفيات مدينة غزة
نقل جرحى من مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى مستشفيات مدينة غزة
الأحد، 13-10-2024 08:15 ص
الوكيل الإخباري- استشهد 11فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء أمس السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات وجباليا في قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ الفجر إلى 37.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، وباستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا شمال القطاع، مضيفة أن العدد مرشح للزيادة في ظل وجود مصابين في حالات حرجة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال تضع سواتر ترابية في الشوارع الرئيسية بين مدينة غزة وشمال القطاع، مشيرةً إلى أن الاحتلال يعمل على فصل المدينة عن مناطق الشمال في عدوانه البري المتواصل منذ ثمانية أيام.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نسفت عشرات المنازل في مخيم جباليا باستخدام "روبوتات" متفجرة، مخلفةً العشرات من الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,175 فلسطينياً، وإصابة 98,336آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور الصيدلي الراحل نايف ضيف الله الشواقفه

نعـي فـاضل الدكتور الصيدلي نايف الشواقفه في ذمة الله

تعبيرية

طب وصحة فائدة لم تكن بالحسبان لقشر الرمان!

صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لما تبقى من مسجد كفر تبنيت إثر غارة إسرائيلية

عربي ودولي إسرائيل تستهدف مسجداً عمره 100 عام جنوب لبنان وتدمّره بالكامل

نموذج صاروخ ثاد في معرض اليابان للفضاء الجوي في طوكيو، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2016

عربي ودولي إسرائيل قررت بالفعل نوع الرد ضد إيران .. وتنسيق مستمر مع واشنطن

تعبيرية

اقتصاد محلي كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن؟

تعبيرية

خاص بالوكيل نقابة المحامين تعلن 26 الشهر الحالي موعدا للامتحان التحريري لدورة تشرين الأول

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعميم من وزارة التربية بشأن المراقبة على امتحان تكميلية التوجيهي

تعبيرية

أخبار محلية 3 تصرفات تجعلك عرضة لهجوم الكلاب الضالة



 


الأكثر مشاهدة