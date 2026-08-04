112 شهيد .. قطاع غزة يشهد أكبر جنازة في التاريخ الفلسطيني المعاصر

02:23 م

الوكيل الإخباري- شيّع آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة، الثلاثاء، جثامين 112 شهيداً من عائلة "أبو شريعة الحساينة"، بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. اضافة اعلان





واصطفّت جثامين الشهداء، الذين ضموا أطفالاً ونساءً ورجالاً وكبار سن، مغطاة بالأعلام الفلسطينية، بين المنازل والمباني المدمرة في حي الصبرة، قبل أن ينطلق موكب التشييع إلى مقبرة الشيخ شعبان وسط المدينة، في مشهد طغت عليه مشاعر الحزن، بينما نثر الأطفال الورود على الأكفان وودّع الأهالي ذويهم بالدموع.



وقال يوسف أبو شريعة: إن قوات الاحتلال قتلت 308 من أفراد العائلة منذ بدء حرب الإبادة، مشيراً إلى أن الجثامين التي شُيّعت اليوم تعود لأطفال رضع وأمهات وآباء وشبان وكبار سن، مؤكداً أن "الصواريخ الإسرائيلية لم تستثنِ أحداً".



من جانبه، وصف ممثل العائلة جدوع أبو شريعة مراسم التشييع بأنها "أكبر جنازة في التاريخ الفلسطيني المعاصر"، فيما أوضح علي أبو شريعة، أحد وجهاء العائلة، أن من بين الشهداء الذين شُيّعوا اليوم 44 طفلاً و37 امرأة و23 من كبار السن و7 من ذوي الإعاقة.



وأشار إلى أن العائلة تعرضت منذ بداية العدوان لسلسلة من الغارات التي استهدفت منازلها ومربعاتها السكنية. وكانت أولى هذه الغارات في 20 تشرين الأول 2023، عندما قصف الاحتلال منزلاً مكوناً من خمسة طوابق، ما أدى إلى استشهاد 14 فرداً من العائلة.



وأضاف أن أعنف الهجمات وقعت في 22 تشرين الثاني 2023، عندما استهدف الاحتلال بحزام ناري مربعاً سكنياً في حي الصبرة كان يؤوي نحو 300 فرد من العائلة، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين على الفور، فيما دُفن 70 شهيداً آنذاك وبقي آخرون تحت الأنقاض إلى أن انتُشلت جثامينهم مؤخراً.



ولفت إلى أن الاحتلال واصل استهداف أفراد العائلة في غارات لاحقة، من بينها قصف بناية "أبو سالم أبو شريعة" في أيار 2024، الذي أدى إلى استشهاد 15 فلسطينياً، إضافة إلى استهداف عدد من أبناء العائلة أثناء محاولتهم النزوح من مدينة غزة في آب 2025، ما أسفر عن استشهاد ثمانية منهم، بينهم أطفال.



وأوضح أن من بين شهداء العائلة رجال أعمال، منهم إبراهيم الحساينة، مالك شركة مقاولات وسلسلة مبانٍ، وإسماعيل الحساينة، مالك محال صرافة وشركة عقارية، إلى جانب موظفين ومدنيين وأصحاب جنسيات أجنبية، مؤكداً أن استهدافهم يبرهن أن العدوان طال المدنيين بمختلف فئاتهم.



وأضاف أن العائلة دفنت حتى اليوم 267 شهيداً، فيما لا يزال مصير 41 من أفرادها مجهولاً، مرجحاً أن تكون جثامينهم لا تزال تحت الأنقاض أو تناثرت بفعل شدة القصف.



وبحسب مصادر طبية، فقد أبادت قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة 2276 عائلة فلسطينية بالكامل، باستشهاد 8858 فرداً لم ينجُ منهم أحد، فيما أبادت 2348 عائلة أخرى لم ينجُ منها سوى فرد واحد.



وشارك في التشييع آلاف الفلسطينيين وممثلو عائلات فلسطينية فقدت أعداداً كبيرة من أبنائها خلال العدوان، بينها عائلات دغمش، وأبو حصيرة، والغول، والمدهون، وأبو القمصان، وسالم، وأبو نصر، والبطش، وأبو شمالة، والأسطل، والفرا.



وقال عبد الرحمن أبو حصيرة، وهو أحد المشاركين في التشييع: إن عائلته فقدت نحو 500 من أفرادها في غارات متفرقة استهدفت مربعات سكنية بمدينة غزة، مشيراً إلى أنه نجا وحيداً من قصف استهدف منزل أسرته في الرابع من تشرين الثاني 2023، واستُشهد فيه والداه وإخوته الأربعة ضمن 45 شهيداً من العائلة.



ووفقاً لمصادر طبية، فقد أسفرت حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، إلى جانب عشرات آلاف الجرحى والمفقودين، وسط استمرار عمليات القصف والتجويع والتدمير الواسع.





