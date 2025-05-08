113 منظمة تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل

ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي، ناشدت الشبكات والمنظمات الحقوقية في نداء مستعجل بثلاث لغات الليلة الماضية، مجلس الأمن من أجل التحرك العاجل لوقف الإبادة وإنقاذ الحياة في ظل انتشار المجاعة.
وطالبت المجتمع الدولي للوفاء بواجباته "القانونية والأخلاقية والإنسانية" بضرورة التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف القتل الممنهج بالمجاعة والتعطيش، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
واعتبرت أن ما يتعرض له سكان غزة "عقابا جماعيا يجرمه القانون الدولي"، كما حثت على السعي لإدخال جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والبضائع والوقود المخصص لتشغيل المستشفيات ومحطة المياه بأسرع وقت.
وطالب النداء أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ"تجميد عضوية دولة إسرائيل في الجمعية العامة".
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