116شهيدا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

وأشارت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين 3 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة "علوش" في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
-
أخبار متعلقة
-
تحديد خريطة شوارع رئيسية سيبدأ العمل على فتحها بعد وقف العدوان في غزة
-
الاحتلال سيطلق سراح 95 أسيراً الاحد بينهم خالدة جرار
-
عباس يقدم خطة لمصر بشأن إدارة معبر رفح وإنشاء إدارة للقطاع
-
بن غفير: أشعر بقلق مضاعف بعد كشف تفاصيل الصفقة
-
الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني بالمرحلة الأولى من الصفقة
-
الكابينت الإسرائيلي يضيف هدف تعزيز الأمن بالضفة لأهداف الحرب
-
ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 46,876
-
يديعوت أحرونوت: صفقة الأسرى ستعزز قوة حماس بالضفة