116شهيدا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، أن حصيلة الشهداء في القطاع نتيجة العدوان المتواصل منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة بلغت 116 شهيدا.

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