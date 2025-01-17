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116شهيدا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 17-01-2025 07:55 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، أن حصيلة الشهداء في القطاع نتيجة العدوان المتواصل منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة بلغت 116 شهيدا.

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وأشارت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين 3 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة "علوش" في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

 
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