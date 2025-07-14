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120 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

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أرشيفية
 
الإثنين، 14-07-2025 05:59 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن 120 شهيدا و557 جريحا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأضافت في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.


وأشارت إلى وصول 5 شهداء و143 جريحا من منتظري المساعدات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا من منتظري المساعدات إلى 838 شهيدا، وأكثر من 5575 جريحا.


وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 58386 شهيدا، و139077 جريحا، من بينهم 7568 شهيدا، و27036 جريحا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.

 
 
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