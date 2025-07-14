120 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن 120 شهيدا و557 جريحا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأضافت في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.



وأشارت إلى وصول 5 شهداء و143 جريحا من منتظري المساعدات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا من منتظري المساعدات إلى 838 شهيدا، وأكثر من 5575 جريحا.