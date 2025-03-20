13 شهيدًا جراء قصف طائرات الاحتلال شرقي خانيونس

الوكيل الإخباري- استشهد، عصر اليوم الخميس، 13 فلسطينيًا وأصيب 40 آخرون؛ جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل مأهولة بالسكان في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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