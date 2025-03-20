13 شهيدًا جراء قصف طائرات الاحتلال شرقي خانيونس

ومن جانب آخر ، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أوامر إخلاء لسكان منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة .
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