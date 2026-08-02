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14 شهيدا بينهما طفل بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 02-08-2026 06:10 م
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان، بينهما طفل، مساء الأحد، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع الثورة بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب مسجد علي في شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأشارت مصادر في مستشفيات القطاع إلى أن 14 فلسطينياً، بينهم أربعة أطفال، استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأحد.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,356 شهيداً و174,185 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سبعة شهداء، أحدهم متأثراً بجراحه، إلى جانب 23 مصاباً.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ استئناف العدوان بعد وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,230 شهيداً، فيما بلغت الإصابات 4,076، إضافة إلى انتشال 804 شهداء، مؤكدة أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.
 
 


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