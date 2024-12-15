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15شهيدا بمجزرة جديدة للاحتلال في بيت حانون

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-12-2024 01:24 م
الوكيل الإخباري-   استشهد أكثر من 15 فلسطينياً وأصيب آخرون اليوم الأحد جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "خليل عويضة" في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة بشكل مفاجئ وسط إطلاق نار كثيف بشكل عشوائي تجاه النازحين المتواجدين داخل المدرسة، ما أدى إلى استشهاد 15 على الأقل وإصابة عدد كبير بجراح.

بترا
 
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