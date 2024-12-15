15شهيدا بمجزرة جديدة للاحتلال في بيت حانون

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة بشكل مفاجئ وسط إطلاق نار كثيف بشكل عشوائي تجاه النازحين المتواجدين داخل المدرسة، ما أدى إلى استشهاد 15 على الأقل وإصابة عدد كبير بجراح.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يرتكب 5 مجازر في غزة خلال 24 ساعة
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
-
تطورات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
-
استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة
-
القسام: تمكنا من قنص جندي شرق مدينة جباليا شمال القطاع
-
مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب مخيم الفوار جنوبي الخليل
-
10شهداء جراء قصف الاحتلال مبنى بلدية دير البلح
-
الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس