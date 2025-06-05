15 شهيدا مع استمرار قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

واستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب العشرات، إثر قصف طائرات إسرائيلية مسيّرة قرب برج الشفاء غربي مدينة غزة.
كما استشهد 3 فلسطينيين، وجرح آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "بئر النعجة" غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
كما استشهد فلسطينيين اثنين، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف الاحتلال لحي أصلان غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
وفي خان يونس، استشهد فلسطينيان، وجرح عدد آخر، في قصف الاحتلال منطقة معن شرقي المدينة، والشهيدان هما: مصعب فرج محمود الغلبان، وبكر أحمد عوض أبو عواد.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين.
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