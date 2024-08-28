172 صحفيا استشهدوا في العدوان على غزة

وعليه، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,534 شهيدا و93,778 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023".
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