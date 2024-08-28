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172 صحفيا استشهدوا في العدوان على غزة

جيش الاحتلال يتعمّد استهداف الصحفيين في قطاع غزة
جيش الاحتلال يتعمّد استهداف الصحفيين في قطاع غزة
الأربعاء، 28-08-2024 11:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 172 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

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في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي بشأن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال ارتكب 4 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 58 شهيدًا و131 مصابًا خلال 24 ساعة".


وعليه، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,534 شهيدا و93,778 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023".

 
gnews

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