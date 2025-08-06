20 شهيدا في انقلاب شاحنة فوق منتظري مساعدات بغزة

وقع الحادث بعد أن أجبر الاحتلال الشاحنة على الدخول عبر طريق غير آمنة.
ويُظهر انقلاب الشاحنة تعمّد الاحتلال الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل.
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