20 شهيدا في انقلاب شاحنة فوق منتظري مساعدات بغزة

الوكيل الإخباري- استشهد 20 مواطنًا وأصيب العشرات، جراء انقلاب شاحنة فوق عدد من طالبي المساعدات وسط القطاع.

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وقع الحادث بعد أن أجبر الاحتلال الشاحنة على الدخول عبر طريق غير آمنة.