21 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة بينهم 11 من منتظري المساعدات

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الوكيل الإخباري- استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون، السبت، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بينهم 11 شهيدا من منتظري المساعدات. اضافة اعلان





وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة 10 آخرين على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظارهم أمام نقطة "توزيع مساعدات"، غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.



وأفاد مستشفى العودة في النصيرات، باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة 15 آخرين برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب مفترق الشهداء وسط القطاع.



كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة من طائرات الاحتلال على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.



واستشهد ثلاثة فلسطينيين أشقاء في غارة للاحتلال على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال غرب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.