22 شهيدا في غزة وانصهار الجثث جراء كمية المتفجرات

وقال الدفاع المدني في بيان له إن 10% من حالات القصف الإسرائيلي تتسبب في تبخر أجزاء من جثث الشهداء.
وفي قصف إسرائيلي، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون الليلة الماضية في مناطق متفرقة من مدينة غزة.
وأفاد الدفاع المدني بالقطاع أن طواقمه انتشلت جثة شهيد، ونقلت 3 مصابين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بمحيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وأضاف أن فلسطينيا آخر استشهد، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مسجد الكنز في حي الرمال غربي المدينة، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وغربي مدينة رفح جنوبه، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف مبانٍ سكنية في المناطق الشمالية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت ليلة الجمعة-السبت قنابل إنارة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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