 
السبت 2025-01-11 06:42 ص
 

22 شهيدا في غزة وانصهار الجثث جراء كمية المتفجرات

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 11-01-2025 06:34 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 22 فلسطينيًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما أكد الدفاع المدني بالقطاع المحاصر اختفاء عدد من جثث الشهداء بفعل الانصهار جراء كمية المتفجرات التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقال الدفاع المدني في بيان له إن 10% من حالات القصف الإسرائيلي تتسبب في تبخر أجزاء من جثث الشهداء.

وفي قصف إسرائيلي، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون الليلة الماضية  في مناطق متفرقة من مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بالقطاع أن طواقمه انتشلت جثة شهيد، ونقلت 3 مصابين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بمحيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضاف أن فلسطينيا آخر استشهد، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مسجد الكنز في حي الرمال غربي المدينة، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وغربي مدينة رفح جنوبه، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف مبانٍ سكنية في المناطق الشمالية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت ليلة الجمعة-السبت قنابل إنارة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

بايدن

عربي ودولي البيت الأبيض: بايدن يلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي الأربعاء

تعبيرية

فلسطين 22 شهيدا في غزة وانصهار الجثث جراء كمية المتفجرات

بوتين وبايدن

عربي ودولي بايدن بعد العقوبات الجديدة على روسيا: بوتين في "وضع صعب"

البقاء لله

الوفيات وفيات السبت 11-1-2025

لقطة من الحريق

عربي ودولي 200 رجل إطفاء يهرعون لإخماد حريق هائل في نيويورك

وليمة الشيف أبو عمر تحولت إلى كارثة

عربي ودولي وليمة "مجانية" وراء الحادث المميت في الجامع الأموي

دونالد ترامب

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات عن روسيا

زوكربرغ ارتدى ساعة بقيمة مليون دولار

منوعات يصنع منها 3 فقط سنويا .. ساعة زوكربرغ تثير غضب المتابعين



 




الأكثر مشاهدة