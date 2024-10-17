22 شهيد بقصف إسرائيلي عنيف على مدرسة في جباليا

وأكد مسعفون لرويترز، اليوم الخميس، أن ضربات إسرائيلية أودت بحياة 22 فلسطيني بينهم أطفال في مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قصف "مدرسة أبو حسين الابتدائية"، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.
وأشار إلى أن النيران اندلعت في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال.
وكالات
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