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22 شهيد بقصف إسرائيلي عنيف على مدرسة في جباليا

أرشيفية من استهداف الاحتلال لمدرسة نازحين
أرشيفية من استهداف الاحتلال لمدرسة نازحين
الخميس، 17-10-2024 03:15 م
الوكيل الإخباري-  قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة مدحت عباس لرويترز، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية قصفت مدرسة تأوي نازحين في جباليا، الأمر الذي نجم عنه استشهاد 22 شخصا، بينهم 10 أطفال، وعشرات الجرحى.اضافة اعلان


وأكد مسعفون لرويترز، اليوم الخميس، أن ضربات إسرائيلية أودت بحياة 22 فلسطيني بينهم أطفال في مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قصف "مدرسة أبو حسين الابتدائية"، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأشار إلى أن النيران اندلعت في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال.

وكالات
 
gnews

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أرشيفية من استهداف الاحتلال لمدرسة نازحين

فلسطين 22 شهيد بقصف إسرائيلي عنيف على مدرسة في جباليا



 


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